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РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі
Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону
фото з відкритих джерел

Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства

Цілю російських загарбників під час ранкової атаки на Одещину став судноремонтний завод. Є постраждалі. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.  Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства», –написав Кіпер.

Очільник ОВА також додав, що постраждали двоє людей. «Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку. 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. 

Також повідомлялося, що Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.

Теги: Одещина рятувальники росія пожежа завод

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