Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці зможуть отримати понад 16 тис грн на придбання дров

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці зможуть отримати понад 16 тис грн на придбання дров
Попередньої суми у сім тис грн недостатньо для забезпечення українців паливом
фото з відкритих джерел

Кабмін підвищив граничний розмір субсидії на дрова

Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

«З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення», – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин, середня сума в жовтні становила близько 760 грн на сім’ю. Крім того, 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг (середній розмір таких пільг становить 850 грн).

«Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає сім тис грн на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами», – підкреслив прем'єр.

Шмигаль додав, що граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис гривень на рік для однієї родини. Глава уряду наголосив, що таким чином люди зможуть отримати ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом.

Нагадаємо, мешканці приватних будинків перебувають у вигіднішому положенні, ніж власники квартир, оскільки в опалювальний період можуть обігріватись дровами, газом або електрикою на вибір. Експерти з'ясували, який спосіб опалення житла найменш затратний.

Читайте також: Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?
Теги: прем’єр-міністр пільги Денис Шмигаль домогосподарство опалення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр зазначив, що по всій країні вже розгорнута велика мережа «Пунктів незламності»
Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення
13 жовтня, 15:19
Столиця не підвищувала тариф на теплопостачання цього опалювального сезону
Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону
17 жовтня, 21:15
2009 року Фіцо приїхав до Києва домовлятися із Юлією Тимошенко про реверсне постачання газу українською ГТС (газотранспортною системою)
Словацький політолог пояснив природу ненависті Роберта Фіцо до України
11 жовтня, 11:08
Рютте вважає, що Брюссель має зменшете свої витрати
Прем'єр Нідерландів поскаржився на збільшення бюджету ЄС через Україну
27 жовтня, 08:41
Президент підписав законопроект №10063 про розширення форми компенсації для українців
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
27 жовтня, 16:53
Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А»
Шмигаль представив програму з популяризації англійської мови в Україні
1 листопада, 16:15
Знижка надається на 12 місяців за умови, якщо не перевищений сукупний дохід сім’ї
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
6 листопада, 14:33
Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд
Дуда повідомив, кого висунув на пост прем'єра Польщі
6 листопада, 21:59
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
31 жовтня, 21:56

Особисті фінанси

Українці зможуть отримати понад 16 тис грн на придбання дров
Українці зможуть отримати понад 16 тис грн на придбання дров
В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива
В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати
На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
19K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
11K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9277
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
6697
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6126
«Термінова телефонограма!» Вертикаль президента таки готується до виборів?

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту