Українці зможуть отримати понад 16 тис грн на придбання дров

Попередньої суми у сім тис грн недостатньо для забезпечення українців паливом

Кабмін підвищив граничний розмір субсидії на дрова

Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

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«З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення», – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин, середня сума в жовтні становила близько 760 грн на сім’ю. Крім того, 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг (середній розмір таких пільг становить 850 грн).

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«Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає сім тис грн на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами», – підкреслив прем'єр.

Шмигаль додав, що граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис гривень на рік для однієї родини. Глава уряду наголосив, що таким чином люди зможуть отримати ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом.

Нагадаємо, мешканці приватних будинків перебувають у вигіднішому положенні, ніж власники квартир, оскільки в опалювальний період можуть обігріватись дровами, газом або електрикою на вибір. Експерти з'ясували, який спосіб опалення житла найменш затратний.