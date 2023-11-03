Вибухи в Харкові: є влучання по цивільних об'єктах
Ворог завдав ударів по Харкову
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Унаслідок є влучання по цивільних об'єктах в одному з районів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові пролунали близько 00:40. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА в напрямку міста.
Мер Харкова підтвердив удари по місту.
«Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники», – написав Ігор Терехов.
За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.
У місті та області триває повітряна тривога. Мешканцям областей, де зберігається загроза слід перебувати в укриттях.
Нагадаємо, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
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