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Вибухи в Харкові: є влучання по цивільних об'єктах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Харкові: є влучання по цивільних об'єктах
фото ілюстративне

Ворог завдав ударів по Харкову

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Унаслідок є влучання по цивільних об'єктах в одному з районів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Вибухи в Харкові пролунали близько 00:40. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА в напрямку міста. 

Мер Харкова підтвердив удари по місту.

«Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники», – написав Ігор Терехов.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

У місті та області триває повітряна тривога. Мешканцям областей, де зберігається загроза слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Теги: пожежа тривога Харків вибух

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