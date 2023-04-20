Повітряні сили назвали кількість збитих «Шахедів» на південно-східному напрямку

Окупанти знову випустили іранські безпілотники по території України

Українські захисники під час вечірньої атаки дронів у середу, 19 квітня, збили приблизно 10 ворожих дронів типу Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Про це повідмило Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

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«…інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА Shahed-136/131 триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування «Схід». Збито близько десяти «Шахедів», – інформують Сили оборони.

Нагадаємо, що ввечері середи 19 квітня у низці східних областей пролунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про запуск дронів-камікадзе «Шахед» з південно-східному напрямку.

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Згодом повітряну тривогу було оголошено також у Києві, Київській та низці областей. Київська обласна державна адміністрація заявляла про повітряну ціль у небі над Київщиною. Небезпека тривала майже годину.

До слова, завершилася 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.