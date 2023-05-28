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Атака «шахедів» по Україні: мер Житомира повідомив про пошкодження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «шахедів» по Україні: мер Житомира повідомив про пошкодження
У Житомирі є пошкодження внаслідок атаки безпілотників
фото ілюстративне

Детальнішу інформацію влада Житомирщини повідомить згодом

У Житомирі внаслідок нічної атаки ворожих дронів по Україні зафіксовано пошкодження. На щастя, минулося без людських жертв. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

«Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження» – написав Сухомлин.

Він також додав, що деталі будуть згодом.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.

Теги: окупанти військові Житомир влада Сергій Сухомлин ворог тривога росіяни обстріл

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