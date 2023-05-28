Атака «шахедів» по Україні: мер Житомира повідомив про пошкодження

У Житомирі є пошкодження внаслідок атаки безпілотників

Детальнішу інформацію влада Житомирщини повідомить згодом

У Житомирі внаслідок нічної атаки ворожих дронів по Україні зафіксовано пошкодження. На щастя, минулося без людських жертв. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

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«Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження» – написав Сухомлин.

Він також додав, що деталі будуть згодом.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.