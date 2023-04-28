Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині
Зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали
Сьогодні, 28 квітня, під час масованого ракетного обстрілу росіяни завдали удару по одному з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання», – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали.
«Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно, з профіцитом потужності», – повідомили у відомстві.
Також повідомлялося, що російські загарбники обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Снаряд влучив у автобус, загинули семеро людей.
Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.
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