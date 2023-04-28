Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині

Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання

Зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали

Сьогодні, 28 квітня, під час масованого ракетного обстрілу росіяни завдали удару по одному з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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«Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали.

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«Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно, з профіцитом потужності», – повідомили у відомстві.

Також повідомлялося, що російські загарбники обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Снаряд влучив у автобус, загинули семеро людей.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

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