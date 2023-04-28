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Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині
Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання
фото ілюстративне

Зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали

Сьогодні, 28 квітня, під час масованого ракетного обстрілу росіяни завдали удару по одному з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали.

«Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно, з профіцитом потужності», – повідомили у відомстві.

Також повідомлялося, що російські загарбники обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Снаряд влучив у автобус, загинули семеро людей.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: росія обстріл Охматдит будинок жінка автобус ворог українка росіяни дитина енергетика

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