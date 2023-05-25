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Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російський розвідник недолуго виправдався за брехню про Залужного
Пропаганда розігнала черговий фейк про Залужного
фото з відкритих джерел

Голова Служби зовнішньої розвідки не зміг підтвердити інформацію про поранення головнокомандувача ЗСУ  Валерія Залужного

Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін прокоментував дані про нібито  «поранення» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це пишуть росЗМІ. 

Наришкін пояснив, що російські спецслужби нібито отримують інформацію про ситуацію, але не «розголошуватимуть щось». Крім того, немає гарантій її достовірності, зазначив російський розвідник.

Також він назвав ймовірне поранення Залужного «не тією темою, щоб приділяти їй увагу». «Можливо, вас розчарую, але навряд чи повідомлю вам щось, що знаходиться за межами ваших знань», – зазначив Наришкін.

Так пропагандисти поширили чергову фейкову інформацію про «поранення» головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Про ймовірне тяжке «поранення» головкома ЗСУ Залужного 20 травня повідомив російський військовий кореспондент Андрій Руденко. Пізніше стали відомі «додаткові подробиці» того, що ж сталося із Залужним за версією російської пропаганди. Стверджувалося, що він нібито отримав закриту черепно-мозкову травму та множинні травми, йому зробили трепанацію черепа і він не зможе продовжувати службу. При цьому розходилися дані про місце поранення. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на поширену російськими пропагандистами інформацію про «поранення» головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Данілов повідомив, що сьогодні Залужний виступав на засідання ставки. При цьому секретар РНБО проілюстрував своє повідомлення підморгуючим смайликом. «Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки», – написав Данілов. Раніше Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його смерть.

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Теги: фейк Валерій Залужний росіяни Олексій Данілов

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