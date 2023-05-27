Опозиція вимагає фінансувати армію, а не канали олігархів – заява «Євросолідарності»

Єдиний телемарафон все частіше отримує критику на свою адресу

«Європейська Солідарність» неодноразово звертала увагу на заангажованість телеканалу «1+1»

Фракція «Європейська Солідарність» у ВР вимагатиме на найближчому засіданні парламенту негайного перерозподілу бюджетних коштів на підтримку ЗСУ. Співголови фракції озвучили ці вимоги на засіданні погоджувальної ради у пʼятницю, 26 травня. Про йдеться у заяві партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це злочин – в нинішніх умовах фінансувати з бюджету олігархічні телеканали, зокрема, «1+1».

Днями Петро Порошенко виграв суд у «Телерадіокомпанії «Студія 1+1», яка судиться з п’ятим президентом за його слова, що канал у редакційній політиці керувався настановами Ігоря Коломойського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Навіть Печерський суд Києва вимушений відмовити в задоволенні позову «1+1», які вимагали визнати недостовірною інформацію про їхню залежність від підсанкійного в США і інших цивілізованих країнах олігарха.

«Європейська Солідарність» неодноразово звертала увагу на заангажованість телеканалу «1+1», який проводив найбрудніші інформаційні кампанії проти опозиції і членів нашої політичної команди, не гребучи брехнею про «вбив брата» та інші фейки.

Але змушені вибачитися перед колективною мосейчук, бо ж дійсно, вони не на 100% належать Коломойському. На 25% – родині Медведчуків.

Саме цим, мабуть, пояснюється те, що прайм тайм телеканалу роками було віддано Шуфричам, які просували в голову українців кремлівські наративи; а за тиждень до війни канал запрошував в ефір Собчак та інших росіян, які зверхньо повчали українців, як нам жити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні міністр інформаційноі політики і культури, який до свого депутатства керував цією фабрикою фейків, маніпуляцій і брехні, сприяє виділенню мільйонів гривень з українського бюджету на підтримку каналу «1+1».

«ЄС» публічно звертається до РНБО з вимогою накласти санкції на канал, який належить підсанкційному олігарху і родині особи, яку звинувачують у державній зраді. За фінансування олігархів в умовах війни рано чи пізно прийдеться відповідати.

Тому «ЄС» вимагає фінансувати Армію, а не канали зрадників.

Відповідні зміни до бюджету, в яких пропонуємо перерозподілити 2 млрд з олігархічних, російськомовних каналів і нікому не потрібних марафонів, фракція давно зареєструвала в ВР. Питання – чому їх не виносять в сесійну залу ті, хто кричить про боротьбу з олігархами, а на практиці продовжує їх фінансувати».

Нагадаємо, більше року повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини», за який платять усі платники податків. «Главком» з’ясував, куди пішли гроші та хто зірвав джекпот на безтендерні пів мільярда гривень від держави.