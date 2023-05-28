Окупанти атакували Київ: є постраждалі та загиблі

Повітряна тривога триває

У Голосіївському районі унаслідок падіння уламків на територію АЗС постраждали троє осіб, одна особа загинула. Інформація уточняється. Про це повідомили в КМВА.

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Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломянський районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років та загинув 41-річний чоловік.

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З'явилися фото наслідків падіння уламків в Печерському районі.

Раніше повідомлялося, що унаслідок артилерійських ударів військ РФ по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Також соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині.

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Нагадаємо, з початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 40 атак.

Зокрема РФ почала масово відправляти строковиків в Бєлгородську область на кордон з Україною ще у 2022 році. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, частина з них уже загинула.