Атаки РФ по Запорізькій області: є поранені та руйнування інфраструктури

Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області

Унаслідок російських обстрілів за добу поранення отримали шестеро жителів Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Чоловіки 18 та 59 років поранені під час ворожих ударів по Запоріжжю. Жінки 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік отримали травми внаслідок атаки росіян по Пологівському району», – уточнив начальник Запорізької ОВА.

За словами Федорова, впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог наніс 3 ракетних удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 22 авіаційних удари по Новоандріївці, Новоданилівці, Юрківці, Темирівці та Малій Токмачці.

225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

Вісім обстрілів з РСЗВ накрили Преображенку, Новодарівку та Малу Токмачку.

166 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, учора, 17 листопада, через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Як йдеться у повідомленні, 59-річний чоловік наразі у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.