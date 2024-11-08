Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
Ворожа атака пошкодила понад дві сотні вікон у корпусах вишу
фото: Facebook/Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Росіяни пошкодили головний і північний корпуси харківського вишу

Унаслідок удару росіян по Харкову у ніч проти 8 листопада пошкоджено два корпуси Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Про це повідомляє пресслужба вишу.

Зазначається, що ворог влучив у сквер між будівлями університету, внаслідок чого пошкоджені головний і північний корпуси. Також ударною хвилею та уламками пошкоджено 267 вікон у корпусах.

9 фото
На весь екран
Ворог влучив у сквер між будівлями університету, внаслідок чого пошкоджені головний і північний корпуси
фото: Facebook/Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Впродовж дня спільнота навчального закладу прибирає уламки та ліквідовує наслідки атаки. Постраждалих серед студентів та працівників університету немає.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 8 листопада, армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, а також по центру міста (Шевченківський район). Відомо про 25 постраждалих у пошкодженому будинку. Також окупанти атакували Київську область і Київ дронами.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, внаслідок яких постраждали Одеська, Харківська та Київська області.

До слова, в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Унаслідок атаки на місто загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.

Читайте також:

Теги: університет обстріл окупанти Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатоповерхівка та медична установа пошкоджені внаслідок атаки дронів на Чорноморськ
На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджена дев’ятиповерхівка, п’ятеро постраждалих
9 жовтня, 09:50
На Сумщині рятувальники отримали поранення, їх госпіталізували
Росія атакувала підрозділ ДСНС на Сумщині: є поранені (фото)
19 жовтня, 11:03
Макгрегор провів 56 днів на нулі
Боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію
19 жовтня, 21:15
Енергетики намагаються відновити розподіл електроенергії
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
20 жовтня, 10:06
У Києві трапилась пожежа під час атаки безпілотників
Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджена газова магістраль: є постраждалі
29 жовтня, 06:16
Окупанти відключатимуть тепло на захоплених територіях
На окупованих територіях відключатимуть тепло тим, в кого немає папсорта РФ – Центр нацспротиву
31 жовтня, 04:28
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 5 листопада вісім осіб загинули, ще 25 – поранені
Ракетний удар по Запоріжжю забрав життя восьми людей: кадри з місця трагедії
6 листопада, 12:59
Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу Запоріжжя
У Запоріжжі вже 10 загиблих унаслідок атаки. Нові фото з місця трагедії
Сьогодні, 13:30

Наука та освіта

У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
У 2025 році для студентів буде запроваджено базову військову підготовку: деталі
У 2025 році для студентів буде запроваджено базову військову підготовку: деталі
Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році
Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
Верхи на астероїді: українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом
Верхи на астероїді: українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
30K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7785
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
4690
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
4594
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua