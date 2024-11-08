У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна

Ворожа атака пошкодила понад дві сотні вікон у корпусах вишу

Росіяни пошкодили головний і північний корпуси харківського вишу

Унаслідок удару росіян по Харкову у ніч проти 8 листопада пошкоджено два корпуси Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Про це повідомляє пресслужба вишу.

Зазначається, що ворог влучив у сквер між будівлями університету, внаслідок чого пошкоджені головний і північний корпуси. Також ударною хвилею та уламками пошкоджено 267 вікон у корпусах.

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Ворог влучив у сквер між будівлями університету, внаслідок чого пошкоджені головний і північний корпуси фото: Facebook/Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Впродовж дня спільнота навчального закладу прибирає уламки та ліквідовує наслідки атаки. Постраждалих серед студентів та працівників університету немає.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 8 листопада, армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, а також по центру міста (Шевченківський район). Відомо про 25 постраждалих у пошкодженому будинку. Також окупанти атакували Київську область і Київ дронами.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, внаслідок яких постраждали Одеська, Харківська та Київська області.

До слова, в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Унаслідок атаки на місто загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.