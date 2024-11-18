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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Якщо комусь зі світових лідерів хочеться подзвонити Путіну, то спочатку переночуйте в Києві

glavcom.ua
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«Треба аби західні лідери, що відвідують Київ, залишалися тут бодай на один день з ночівлею»
фото: reuters

Два роки Путін знаходився в міжнародній ізоляції...

Якщо комусь зі світових лідерів хочеться подзвонити Путіну, найкраще робити це десь під ранок з Києва. Можна з Харкова чи Одеси, Сум, Херсону, Дніпра чи Запоріжжя.

Трохи будуть відволікати вибухи, прийдеться спускатися в підвал чи на паркінг, може вибити світло і звʼязок, але розмова точно складеться більш реалістична. Прийде усвідомлення, що вбити можуть конкретно тебе, тільки за те, що ти смієш жити в Україні. Й протидією Путіну має стати посилення українських сил протиповітряної оборони.

Раптом усвідомиш, що в Москві не закінчуються  ракети і шахіди, якимсь чином рф обходить санкції, зміцнюючи свій ВПК. А отже, для закінчення війни треба знищити російські військові заводи, отримавши дозвіл бити далекобійними ракетами по цим цілям.

Розмови з людожером лише легітимізують його й ніяк не впливають на апетити. Людожерів треба знищувати, тільки так можна закінчити жахіття, це розуміли ще брати Грімм. Тому іноді німецькі казки – більш реалітсичніші, ніж документи ООН…

Два роки Путін знаходився в міжнародній ізоляції, витягти його звідти зараз взялися Генсек ООН Гуттереш, угорський премʼєр Орбан, тепер підключився німецький канцлер Шольц. Це дуже хибна політика, яка не сприяє закінченню війни, це повтор помилок 2008, 2014 року, коли Путіну сходила з рук агресія і порушення міжнародних кордонів. Це заохочення до продовження війни. Хтось правда вірить, що Путін піддасться на вмовляння вивести війська? Їх можна тільки вибити.

Треба аби західні лідери, що відвідують Київ, залишалися тут бодай на один день з ночівлею. Дуже прочищає мізки. Й, якщо ти реаліст – можеш дуже чітко намалювати найближче майбутнє країн Балтії чи Польщі…. Якщо не зупинити Путіна разом зараз. Й не телефонними дзвінками, а санкціями і зброєю.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Запоріжжя санкції путін агресія політика військові Генсек ООН

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Ірина Геращенко

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