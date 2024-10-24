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Окупанти жаліються на вибухи біля Севастополя та Бельбеку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти жаліються на вибухи біля Севастополя та Бельбеку
В Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться атаку невідомих об'єктів

У ніч на 24 жовтня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку, де розташований військовий аеродром російських сил. Працювала російська протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та окупаційного «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Перші вибухи на захопленому півострові пролунали приблизно о 01:20. Пізніше представники окупаційної влади оголосили про роботу ППО, стверджуючи, що це була відповідь на ракетну атаку.

За словами Развожаєва, в місті ППО успішно спрацювала, і військові знищили одну ракету на значній відстані від берега над морем.

Він також зазначив, що цивільні об'єкти в Севастополі не постраждали.

Мешканці Криму повідомляли в соціальних мережах про гучні вибухи, які були чутні не лише в Севастополі, а й у Балаклаві, поблизу аеродрому Бельбек та в Байдарській долині, що за 40 км на південний схід від Севастополя.

За даними «Кримського вітру», попри заяви окупаційної адміністрації про збиття однієї ракети, було щонайменше п'ять вибухів: два між Балаклавою та Севастополем, і три біля аеродрому Бельбек.

Крім того, ще чотири вибухи пролунали в Байдарській долині близько 01:10, причому перший з них був досить потужним.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кільках вибухів. Про це пише «Кримський вітер».

Як повідомлялося, Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту. Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу.

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Теги: військові Україна Telegram Кримський міст вітер аеродром росіяни

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