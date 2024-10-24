Окупанти жаліються на вибухи біля Севастополя та Бельбеку

Окупанти скаржаться атаку невідомих об'єктів

У ніч на 24 жовтня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку, де розташований військовий аеродром російських сил. Працювала російська протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та окупаційного «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Перші вибухи на захопленому півострові пролунали приблизно о 01:20. Пізніше представники окупаційної влади оголосили про роботу ППО, стверджуючи, що це була відповідь на ракетну атаку.

За словами Развожаєва, в місті ППО успішно спрацювала, і військові знищили одну ракету на значній відстані від берега над морем.

Він також зазначив, що цивільні об'єкти в Севастополі не постраждали.

Мешканці Криму повідомляли в соціальних мережах про гучні вибухи, які були чутні не лише в Севастополі, а й у Балаклаві, поблизу аеродрому Бельбек та в Байдарській долині, що за 40 км на південний схід від Севастополя.

За даними «Кримського вітру», попри заяви окупаційної адміністрації про збиття однієї ракети, було щонайменше п'ять вибухів: два між Балаклавою та Севастополем, і три біля аеродрому Бельбек.

Крім того, ще чотири вибухи пролунали в Байдарській долині близько 01:10, причому перший з них був досить потужним.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кільках вибухів. Про це пише «Кримський вітер».

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