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Росія атакувала Київ: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Київ: є постраждалі
На даний момент пожежу у Києві ліквідовано
фото: ДСНС

Безпілотник атакував житловий будинок у Святошинському районі

Росія безпілотниками зранку, 2 листопада, атакувала Київ. Внаслідок чого постраждало двоє людей. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Також місцеві столичні пабліки повідомляють, що у Солом'янському районі «шахед» влетів у будівельний кран та вибухнув.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Теги: росіяни росія українці Україна безпілотник війна поранення Київ

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