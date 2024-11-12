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ISW пояснив, навіщо росіяни пошкодили Курахівське водосховище

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ISW пояснив, навіщо росіяни пошкодили Курахівське водосховище
Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
фото з соцмереж

Курахівське водосховище є значною водною перешкодою, що розділяє українські угруповання на північ і південь від Курахового

Російські війська вдарили по дамбі Курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені на захід від водосховища, які могли б сприяти зусиллям Росії оточити українські сили на північ і південь від Курахового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Інститут вказує на те, що зараз російські війська ведуть наступальні дії на північ, південний схід, південь і південний захід від Курахового в рамках більш широких зусиль з ліквідації українського виступу на Курахівському напрямку. Російські наступальні операції на північний захід і північ від Курахового вздовж лінії Сонцівка-Вознесенка-Новоселидівка мають на меті просування на південний захід і південь, щоб охопити українські війська на північ від Курахівського водосховища.

Армія РФ також атакує широким фронтом на лінії Шахтарське-Трудове-Антонівка, щоб охопити український виступ на південь від Курахового.

«Курахівське водосховище є значною водною перешкодою, що розділяє українські угруповання на північ і південь від Курахового, і російські війська, можливо, вдарили по Тернівській дамбі, щоб затопити населені пункти вздовж річки Вовча на захід від водосховища, розширивши водну перешкоду, що розділяє ці українські угруповання», – йдеться у звіті.

Водночас ISW зазначає, що потенційні переваги, які отримує від цього російська армія, «наразі незрозумілі», оскільки масштаби та тривалість повені залишаються невідомими. Варто зазначити, що Росія заперечує свою причетність до руйнування дамби.

Як відомо, 6 червня минулого року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Нагадаємо, російська армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища у Донецькій області. Рівень води в межах Великоновосілківської громади піднявся.

До слова, російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.

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Теги: окупанти вода Донеччина ISW

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