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«Нам треба було швиденько весілля робити». Чоловік Полякової розказав, як вони побралися

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вадим Буряковський розповів про свої стосунки із дружиною
фото: скріншот з відео

Чоловік співачки пригадав, що захотів зробити їй пропозицію, коли придбав дорогу обручку

Вадим Буряковський розповів, що його весілля з Ольою Полякової відбулося спонтанно. Він зауважив, що це сталося через матір співачки. Про це чоловік зірки розповів в інтерв'ю Олексію Суханову. 

Чоловік співачки пригадав, що захотів зробити їй пропозицію, коли придбав дорогу обручку: «Коли я захотів їй купити обручку з діамантом справжнім, тоді я зрозумів, що хочу це зробити відверто».

Вадим Буряковський додав, що його одруження із зіркою вийшло спонтанно. Це сталося через матір Полякової, яка сказала, що вже час виходити заміж.

«У нас це вийшло спонтанно нам треба було швиденько весілля робити. Мама сказала, теща, що треба було заміж виходити»,– сказав чоловік Полякової.

Нагадаємо, що Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».

Нещодавно Оля Полякова виконала легендарну пісню Ірини Білик «Ти мій», випущену 1995 року, а також зізналася, що була великою фанаткою народної артистки у підлітковому віці. 

Також 26 жовтня у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Співачка була вражена кількістю шанувальників і їхньою підтримкою. Розчулена теплим прийомом, вона не стримала емоцій і розплакалася на початку концерту.

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Теги: Оля Полякова сім'я чоловік шлюб співачка

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