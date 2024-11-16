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Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN
За такого темпу втрат уже за рік-півтора росіянам доведеться замислитися про свою спроможність продовжувати війну
фото з відкритих джерел

За останній рік у районі Покровська росіяни втратили п’ять дивізій танків

Хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для Росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками, пише CNN.

«Росіяни зараз мають ініціативу на лінії фронту, вони успішно використали тактичні переваги та зміцнюють ці тактичні досягнення. Росіяни діють, і вони змушують українців відповідати. Це не добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. … Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати з низки поганих варіантів», – сказав CNN Джордж Баррос, фахівець з вивчення Росії в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Наразі Україна має кілька проблемних ділянок на фронті. Одна з них – район Куп’янська. Це місто до війни було важливим транспортним вузлом, і зараз над ним нависла загроза повторної окупації росіянами. Якщо це станеться, виникне додатковий тиск на Харків, друге за величиною місто України.

Інший проблемний відтинок фронту – район міста Курахове, що приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська. Останній теж часто називали ключовим логістичним вузлом на цьому напрямку фронту. Ще влітку лунали побоювання, що росіяни ось-ось захоплять Покровськ, але цього не сталося досі.

Баррос зазначив, що ситуація навколо Покровська є лише одним із прикладів неспроможності Росії досягти власних, публічно заявлених цілей, попри удавану легкість російських просувань.

«Вони намагалися захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети і фактично почали наступати в іншому напрямку», – сказав Баррос і додав, що це наслідок не лише недостатності російських ресурсів, але й результат зусиль України в обороні.

За підрахунками ISW, лише візуально засвідчених втрат російської техніки за останній рік в районі Покровська вистачило б на п’ять механізованих дивізій. Йдеться про сотні танків і бронетранспортерів.

«Втратити п’ять дивізій танків та інших бронетранспортерів протягом року, щоб просунутися лише на 40 кілометрів… Ви можете піти і порівняти це з усіма іншими великими механізованими наступами 21-го століття і навіть з великими битвами Другої світової війни…. Це насправді жахливий результат», – сказав Баррос.

Аналітик переконаний, що за такого темпу втрат і, якщо Захід продовжить підтримувати Україну, вже за рік-півтора росіянам доведеться замислитися про свою спроможність продовжувати війну.

«Між економікою, нестачею чоловіків у Росії та втратою купи техніки, необхідної росіянам для їхнього нинішнього стилю війни, це стратегічні ресурси, які створять серйозні проблеми для Кремля, якщо поточний темп збережеться протягом наступного року», – сказав Баррос.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. 

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. 

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Теги: Харків окупанти пропаганда Україна місто втрати росіяни Покровськ

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