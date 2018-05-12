Аварія на шахті у Кривому Розі: є загиблий
- Сьогодні, 15:49
-
Розсилка
Група гірничо-рятувальників виїхала на місце події
У суботу, 12 травня, на шахті Гвардійська у Кривому Розі сталася аварія, загинув гірник. Про це повідомляє місцеве видання «Перший міський».
За його даними, група гірничо-рятувальників виїхала на місце події. Фахівці спускаються в шахту, щоб вивільнити тіло загиблого шахтаря з-під завалів.
Нещасний випадок стався на шахті «Криворізького залізорудного комбінату». За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робочий. Завал знаходиться на великій глибині.
У Криворізькому відділі поліції повідомили, 38-річний шахтар знаходиться на горизонті 325 метрів від поверхні.
Нагадаємо, у кінці квітня на шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям.