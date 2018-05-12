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    Аварія на шахті у Кривому Розі: є загиблий

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    Обладнання шахти&nbsp;&laquo;Гвардійська&raquo; у Кривому Розі
    Обладнання шахти «Гвардійська» у Кривому Розі

    Група гірничо-рятувальників виїхала на місце події

    У суботу, 12 травня, на шахті Гвардійська у Кривому Розі сталася аварія, загинув гірник. Про це повідомляє місцеве видання «Перший міський».

    За його даними, група гірничо-рятувальників виїхала на місце події. Фахівці спускаються в шахту, щоб вивільнити тіло загиблого шахтаря з-під завалів.

    Нещасний випадок стався на шахті «Криворізького залізорудного комбінату». За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робочий. Завал знаходиться на великій глибині.

    У Криворізькому відділі поліції повідомили, 38-річний шахтар знаходиться на горизонті 325 метрів від поверхні.

    Нагадаємо, у кінці квітня на шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям.

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