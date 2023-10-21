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Окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки, військовий пояснив задум РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки, військовий пояснив задум РФ
Українські воїни стримують ворога біля Авдіївки
фото з відкритих джерел

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати

Поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

Він наголосив, що окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.

«Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано», – розповів речник.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. Українська армія знищує техніку ворога під Авдіївкою.

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Теги: окупанти армія втрати Авдіївка

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