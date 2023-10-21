ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW

За день боїв під Авдіївкою ЗСУ знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки

ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. Українська армія знищує техніку ворога під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

ЗСУ продовжують наступальні операції під Бахмутом. Українські захисники відбили російські атаки поблизу Богданівки, Хромового та Кліщіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ просунулися до залізничної лінії на схід від Кліщіївки.

Російська армія 20 жовтня відновила наступ у районі Авдіївки та незначно просунулася вперед.

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За даними Генштабу, 20 жовтня українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки за день боїв під Авдіївкою. Українські війська завдали удару російській артилерійській системі TOS-1 поблизу Авдіївки.

Російські блогери та український військовий оглядач стверджували, що російські війська захопили український опорний пункт на північному сході від Авдіївки та просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 20 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український генеральний штаб та російські джерела повідомили, що російські війська атакували у Мар'їнці та поблизу Новомихайлівки.

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Армія Росії продовжила атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але успіхів не досягла. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки та Іванівки.

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атаки в районі Сіньківки, Іванівки, Надії та Макіївки, а деякі ЗМІ зазначали, що росіяни наблизилися до околиць Лиману Першого.

За словами російських джерел, українські війська 20 жовтня провели безуспішні атаки у районі Донецької та Запорізької областей. Міністерство оборони Росії та російський блогер заявили, що російські війська відбили українські атаки поблизу Урожайного та Старомайорського.

Російські війська провели наступальні операції у Донецькій та Запорізькій областях, але підтверджених успіхів не досягли.

Російський батальйон «Восток» заявив, що операції у Великій Новосілці обмежуються незначними перестрілками та артилерійськими дуелями, оскільки російським силам у цьому районі не вистачає резервів для наступальних дій через наступи на інших ділянках фронту.

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ЗСУ провели наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український генеральний штаб повідомив, що війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку. Також зауважили, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного та Вербового.