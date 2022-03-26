Українська біженка виграла марафон у Єрусалимі

Валентина Верецька з Миколаєва змушена була виїхати до Польщі

Українка Валентина Верецька з Миколаєва, яка змушена була покинути рідне місто після вторгнення Росії, перемогла у марафоні в Єрусалимі. Про це ідеться у The New York Times.

Верецьку, професійну бігунку і фізіотерапевтку, разом із дочкою прихистила родина в Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює.

За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйновано, а через війну вона не могла тренуватися.

Проте прагнула повернутися в спорт, який любить, тому зв’язалася з представниками Єрусалимського марафону і змогла отримати місце у змаганнях.

Веретецька була шокована своєю перемогою, пише видання. Спортсменка фінішувала з часом 2 години 45 хвилин 54 секунди.

Це був її четвертий марафон. Перед війною вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і третє місце на марафоні Гутенберга в Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.

Вона сказала, що думала про війну протягом єрусалимського забігу, і ці думки підживлювали її прагнення до перемоги.

Раніше під пісню «Ой у лузі червона калина» українці пробилися до фіналу Чемпіонату світу з фігурного катання.

Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна – вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.