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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли «Артемсіль»: відео зруйнованих будівель

    У Донецькій області рашисти завдали удару по стратегічному підприємству - Окупанти обстріляли «Артемсіль»: відео зруйнованих будівель
    У Донецькій області рашисти завдали удару по стратегічному підприємству
    фото з відкритих джерел

    Зруйновано склад, також зафіксовано прямі потрапляння в рудники

    У Донецькій області російські війська завдали удару по підприємству «Артемсіль», яке розташоване у Соледарі. Відео наслідків обстрілів опублікував у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

    Зазначимо, що «Артемсіль» зупинило роботу ще в квітні у зв’язку з наближенням боїв. Продовжувати працювати було небезпечно, адже лінія фронту зовсім близько.

    Нещодавно виробництво потрапило під ворожий обстріл. Зруйновано склад, також зафіксовано прямі потрапляння в рудники.

    Рашисти також часто обстрілюють залізничну станцію, через яку вивозили сіль.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика


    «Артемсіль» – це державне підприємство, яке є одним із найбільших у Європі по видобутку солі. У січні-вересні минулого року виручка склала 43 мільйони гривень чистого прибутку.

    Раніше повідомлялося, що Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснив ситуацію щодо обстрілів підприємства «Артемсіль» та Донецької області та спростував найпоширеніші фейки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли «Артемсіль»: відео зруйнованих будівель