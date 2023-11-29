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Бензин за військовими квитками: росіяни поширили черговий фейк

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Бензин за військовими квитками: росіяни поширили черговий фейк
Ворог поширює фейки про мобілізацію в Україні
фото: Центр стратегічних комунікацій

Росіяни вигадали, що паливо на АЗС в Україні видають лише за військовими квитками

За останній тиждень у мережі з'явився новий російський фейк, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками. До того ж до кожної АЗС мають нібито приставити по одному працівнику ТЦК, а таке рішення «ухвалили на ставці Головнокомандувача 24 листопада». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

«У деяких регіонах України продаватимуть пальне на АЗС за військовим квитком і прикріплять до заправних комплексів по одному працівнику ТЦК. Такий крок має підвищити рівень мобілізації в країні. Відповідне рішення ухвалили на ставці Головнокомандувача 24 листопада», – так звучить російський фейк.

Насправді у новині відсутні будь-які дані, де саме це планується запровадити, також немає посилань на офіційну пропозицію. На верифікованих сторінках регіональних ОДА/ОВА такої інформації не виявлено.

Цієї інформації немає й у вечірньому зверненні президента України Зеленського від 24 листопада, де він детально повідомляв про рішення, які ухвалені на засіданні Ставки. Про збільшення мобілізаційного ресурсу методами «бензин в обмін на пред'явлення військового квитка» він не говорив.

«Ворог не припиняє грати на темі мобілізації в Україні, збурювати українців, тримати їх в інформаційному стресі та вкидати розкол між чинною владою і військом. Закликаємо ігнорувати цей та подібний контент і довіряти лише офіційним джерелам інформації», – зазначає Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, російські пропагандисти використовують дезінформаційні заходи спрямовані на те, щоб наші командири та начальники ЗСУ приймали неправильні рішення, а особовий склад був деморалізований через розгойдування тем корупції вищих ешелонів влади та поділ суспільства на тих, хто воює та не воює.

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Теги: обман росіяни фейк ворог пальне бензин

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