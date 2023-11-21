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Сусідня з Фінляндією країна пригрозила закриттям кордону із Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня з Фінляндією країна пригрозила закриттям кордону із Росією
Ситуація на кордоні Росії та Норвегії залишається спокійною
фото: NRK

Норвегія заявила, що готова тимчасово закрити єдиний пункт пропуску на кордоні із Росією 

У Міністерстві юстиції та громадської безпеки Норвегії заявили про готовність закрити Стурскуг – єдиний КПП на кордоні з Росією. Про це повідомила глава відомства Емілі Енгер Мель, пише агентство NTB.

Міністерка зазначила, що у Мін'юсті уважно стежать за ситуацією і вважають за можливе зупинити роботу прикордонного пункту, якщо це буде необхідно.

«Ми уважно стежимо за ситуацією, і, можливо, буде доцільно закрити кордон у короткий термін, якщо це буде необхідно. На даний момент ми не спостерігаємо будь-якого аномального руху на контрольно-пропускному пункті Стурскуг. Рух невеликий і залишався малим усю осінь», – наголосила Емілі Енгер Мель.

Очільниця Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії додала, що влада країни знає про ситуацію та усвідомлює небезпеку, у якій зараз перебуває Фінляндія, але каже, що Норвегія досі не зазнавала такого нападу мігрантів на кордоні, як Фінляндія. 

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Водночас влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт. 

Після оголошення про закриття КПП нелегали з Росії продовжують активно штурмувати кордон з Фінляндією. Більшість з них намагаються потрапити до Європи на однакових велосипедах російської марки Stels.

Читайте також: Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії
Теги: мігранти Фінляндія Норвегія кордон влада росіяни

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