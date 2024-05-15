Бій за Харківщину: партизани повідомили про втрати ворога

Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу окупантів

Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Джерела та агенти руху повідомляють про значні втрати російських штурмових підрозділів на Харківському напрямку.

«Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу», – йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначили, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ та «Шторм-Z». «Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід», – додали партизани.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на сьогоднішній день про евакуацію населення з Харкова не йдеться. Водночас до міста привозять осіб з області, з районів, де тривають бойові дії. «Понад 8 годин лунає повітряна тривога. Ніч пережили більш-менш спокійно. Лунали вибухи, були прильоти по житловій забудові. Вони використовують тактику залякування людей, щоб люди виїжджали з міста...Сьогодні не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії», − зазначив він.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.