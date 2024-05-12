Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів

Росіяни кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів

Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Також в розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

«Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано», – сказав Юсов.

За його словами, у Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці розвідки.

«Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема», – додав розвідник.

Юсов зазначив, що окупанти кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник розвідки зазначив, що такі випадки вже є.

«Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні», – заявив Юсов.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

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