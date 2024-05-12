Наступ на Харківщині: кількість населених пунктів, де йдуть бої, збільшилася

Синєгубов зазначив, що ЗСУ намагаються тримати свої позиції на Харківщині

На Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась «сіра зона», збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії», – сказав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що ЗСУ намагаються тримати свої позиції.

«Істотних успіхів по цих територіях немає, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами», – повідомив очільник Харківської ОВА.

Синєгубов наголосив, що наразі основне завдання – стабілізувати лінію фронту.

Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін.

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.