На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки

За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

У Харківській області правоохоронці знешкодили російську агентурну групу, яка намагалася вивезти до Росії секретну документацію з місцевого стратегічного заводу. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба СБУ.





На Харківщині українські правоохоронці провели спецоперацію в ході якої нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. Також серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії із доказами злочинів.

Крім того, в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з РФ.

«Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі», – резюмували в СБУ.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності російської агентури.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою.