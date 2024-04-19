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На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки
Керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу
фото: пресслужба СБУ

За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. 

У Харківській області правоохоронці знешкодили російську агентурну групу, яка намагалася вивезти до Росії секретну документацію з місцевого стратегічного заводу. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки фото 1


 
На Харківщині українські правоохоронці провели спецоперацію в ході якої нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки фото 2

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. Також серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки фото 3

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети та флеш-носії із доказами злочинів.

Крім того, в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з РФ.

На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки фото 4

«Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі», – резюмували  в СБУ. 
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності російської агентури.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою.

Теги: Харківщина СБУ

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