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Наступ на Вовчанськ: триває евакуація населення (фоторепортаж)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ на Вовчанськ: триває евакуація населення (фоторепортаж)
Військові зазначають, що росіяни просуваються в глиб області
фото: glavcom.ua

Із початку наступу РФ у Харківській області 10 травня з регіону евакуювалися 4 тис. людей

Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення. «Главком» публікує фоторепортаж  зі міста, яке перебуває під постійним вогнем. Як повідомляє кореспондент «Главкома» ситуація у місті доволі критична.

Наступ на Вовчанськ: триває евакуація населення (фоторепортаж) фото 1

Місто атакують ворожі каби, артилерія та дрони. На вулиці чутно стрілові бої. Військові зазначають, що росіяни просуваються в глиб області.

До відома, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з початку наступу РФ у Харківській області 10 травня з регіону евакуювалися 4 тис. людей.

Наступ на Вовчанськ: триває евакуація населення (фоторепортаж) фото 2

«За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних», – розповів він.

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Голова ОВА зазначив, що є чіткі домовленості з «Укрзалізницею» про те, що у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, будуть подаватись додаткові потяги за окремими напрямками.

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«Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає», - зазначив Синєгубов.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: Харківщина евакуація

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