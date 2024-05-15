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Чи загрожує Харкову евакуація: Терехов дав відповідь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи загрожує Харкову евакуація: Терехов дав відповідь
Протягом 14 травня, працівники поліції евакуювали з прикордоння Харківської області майже 200 людей
фото: glavcom.ua

Ігор Терехов: «Сьогодні не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії»

На сьогоднішній день про евакуацію населення з Харкова не йдеться. Водночас до міста привозять осіб з області, з районів, де тривають бойові дії. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

«Понад 8 годин лунає повітряна тривога. Ніч пережили більш-менш спокійно. Лунали вибухи, були прильоти по житловій забудові. Вони  використовують тактику залякування людей, щоб люди виїжджали з міста...Сьогодні не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії», − зазначив він.

Терехов додав, що до міста вже прибули понад 6 тис. осіб. Їх розмістили у гуртожитках і надають «все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними».

Мер Харкова запевнив, що у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, але є проблема з електропостачанням. «Після обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ і трансформаторні підстанції, ми не маємо сьогодні власної генерації електроенергії. Звісно, через це є графіки відключень і для підприємств, і для житлових будинків. Ситуація напружена», − підсумував Терехов.

Також Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що місто Харків наразі захищене. «Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення», − пояснив Волошин.  

Нагадаємо, протягом вівторка, 14 травня, працівники поліції евакуювали з прикордоння Харківської області майже 200 людей.

від початку активних дій ворога на Харківщині евакуйовано понад 7500 осіб, зокрема більш як 760 дітей. Лише за сьогодні поліцейські вивезли майже 200 людей, евакуація триває.

Також Клименко відвідав медичний центр, де проходять лікування поранені військовослужбовці, поліцейські та рятувальники.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

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Теги: Харків евакуація Ігор Терехов

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