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Важкі бої по всій лінії фронту. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Важкі бої по всій лінії фронту. Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський та Сирський обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Сирський доповів Зеленському щодо рішень, які «дадуть більше можливостей» нашим воїнам

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. Йшлося про оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині та у Часовому Яру. Про це Зеленський написав у Telegram.

«По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага», – зазначив він.

За словами Зеленського, головком доповів йому щодо рішень, які «дадуть більше можливостей» Силам оборони.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону.

Згодом стало відомо, що окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині.

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Теги: війна Володимир Зеленський Донбас Харківщина окупанти Олександр Сирський

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