DeepState: Росія окупувала шість сіл на Харківщині (мапа)

За даними аналітиків, ворог просунувся в Красногорівці та біля Володимирівки

Російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться в повідомленні.

мапа: DeepState

Зазначимо, що Генеральний штаб Збройних сил України наразі офіційно не підтверджував цю інформацію.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій.

До слова, вчора речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин запевнив, що широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, українські військові контролюють ситуацію.

Як повідомлялося, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

До відома, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».