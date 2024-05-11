Окупанти використовують нове тактичне маркування техніки, яка наступає на Харківщину (фото)

Окупанти використовують нове тактичне маркування для своєї техніки

«Противник наносить на свою техніку нові тактичні знаки розрізнення, які використовуються в операції на Харківщині», – військовий

Російські військові наносять нове маркування на техніку, якою намагалися прорвати лінію оборони у Харківській області. Про це повідомляє військовий Тарас Березовець у Telegram.

фото: Тарас Березовець/Telegram

«Противник наносить на свою техніку нові тактичні знаки розрізнення, які використовуються в операції на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

Як повідомлялося, «сіра зона» почала формуватися після того, як окупанти відступили після невдалого наступу у 2022 році. Зараз ця територія починає розширюватися через нову спробу наступу РФ.

До слова, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».