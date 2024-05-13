Окупанти взяли у полон цивільних із Вовчанської громади. Декому вдалося втекти (відео)

Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року

На Харківщині російські військові під час наступу взяли в полон цивільних із Вовчанської громади і продовжують утримувати частину з них. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що деяким людям 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів, наразі вони перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також окупанти примушували людей надавати медичну допомогу пораненим російським військовим.

Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація, наголосили в прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він показав армії окупантів на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які, нібито, встиг захопити ворог за останні три дні.

Як стверджує Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань Росії у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Інституту вивчення війни, наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Також окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

Як повідомлялося, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.