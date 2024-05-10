Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська
Влада в волонтери вивозять людей вз Вовчанська і ближніх населених пунктів
фото ілюстративне

Наразі російські загарбники масовано обстрілюють місто

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. Про це сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі «Громадському радіо».

«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів», – розповів очільник адміністрації.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто. «Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили.

Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють». 
Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Як повідомялося, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також  були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

Теги: Харківщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У селі Липці локалізовано пожежу магазину та аптеки на загальній площі 500 кв.м
Удар по Липцях на Харківщині. ДСНС показала фото наслідків
10 квiтня, 18:21
Як зазначив Синєгубов, примусової евакуації з Харкова не буде
Влада Харківщини хоче примусово евакуювати жителів 47 населених пунктів
11 квiтня, 17:21
Очільник міста інформує, що в області працює державна програма для людей, які виїжджають на евакуацію
Глава Часового Яру Сергій Чаус розповів, куди евакуюють мешканців міста
11 квiтня, 09:46
Новий фейк про евакуацію Харкова окупанти розповсюджують через месенджер Signal
Росіяни розганяють новий фейк про Харків
17 квiтня, 18:29
Частина людей залишилась заблокованими на висоті у кабінах фунікулера
В Анталії з висоти впала кабіна фунікулера: є загиблий та поранені (відео)
12 квiтня, 21:56
Фільм показує евакуацію мирних жителів з Мар'їнки та рятувальні операції
Фільм про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки отримав престижну відзнаку
24 квiтня, 21:00
Керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу
На Харківщині затримано конструкторів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки
19 квiтня, 13:13
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
2 травня, 21:00
У Білгороді пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин
Російський літак скинув бомбу на Білгород
4 травня, 17:58

Події в Україні

Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
Повітряна тривога тривала менше години
Повітряна тривога тривала менше години
Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська
Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська
СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ
СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ
Суд обрав запобіжний захід «слузі» Клочку
Суд обрав запобіжний захід «слузі» Клочку
Окупанти посилили обстріли: що відбувається на Харківському напрямку
Окупанти посилили обстріли: що відбувається на Харківському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
36K
Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям
27K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
22K
Зеленський відповів на петицію про звільнення ректора Бугрова
21K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
16K
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає

Новини

Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua