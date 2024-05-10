Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська

Наразі російські загарбники масовано обстрілюють місто

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. Про це сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі «Громадському радіо».

«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів», – розповів очільник адміністрації.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто. «Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили.

Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють».

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Як повідомялося, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.