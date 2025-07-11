Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist
24 лютого 2022 року Росія здійснила масштабне вторгнення на територію України
фото з відкритих джерел

«Росія захоплювала в середньому близько 15 квадратних кілометрів на день»

Журнал The Economist проаналізував, за скільки часу Росія могла б окупувати всю територію України з теперішніми темпами просування. Інституту вивчення війни (ISW) порівняв дані з своїм аналізом, передає «Главком»

За даними The Economist, Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх «відносно прискорених темпів просування».

Водночас видання пише, що темпи просування росіян коливаються і, ймовірно, не залишаться такими постійно. The Economist опублікував аналіз щодо поточної російської наступальної кампанії «Літній наступ 2025», яка, за оцінкою The Economist, розпочалася 1 травня.

The Economist виявив, що Росія захоплювала в середньому близько 15 квадратних кілометрів на день під час цих наступальних зусиль.

Ці дані узгоджуються з власною оцінкою ISW щодо темпів просування Росії з травня 2025 року.

«За оцінками ISW, російські війська захопили загалом 498,53 квадратних кілометра у травні 2025 року та 466,71 квадратних кілометра у червні 2025 року, в середньому близько 15,8 квадратних кілометрів на день у травні та червні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

The Economist також підрахував, що з теперішніми темпами просування окупантів, армія РФ потенційно може захопити захопити решту Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до лютого 2028 року.

«Темпи просування Росії в 15,8 квадратних кілометрів на день є надзвичайно високими порівняно зі темпами просування Росії взимку 2024-2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними. Темпи просування Росії в Україні значно змінювалися протягом війни залежно від багатьох факторів, включаючи кількість активних російських наступальних операцій на різних ділянках фронту, пору року та пов'язані з ними погодні та рельєфні умови, а також відповідний рівень укомплектованості особового складу та матеріально-технічних запасів російських та українських військ», – підсумували в ISW.

Нагадаємо, Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році втратила 11% своїх територій.

А якщо брати до уваги те, що війна розпочалась ще у 2014 році, то площа втрачених Україною земель становить близько 18%.

Читайте також:

Теги: ISW окуповані території окупація окупанти наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
22 червня, 14:44
В Окупованому Луганську продунали вибухи, виникли пожежі
Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі
1 липня, 00:57
Після атаки сталася пожежа в районі металургійного заводу
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
30 червня, 22:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22811 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 16 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 червня, 07:35
27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
18 червня, 14:12
Бурят, який розстріляв українського військового
Полонений окупант зізнався, що стратив беззбройного бійця ЗСУ
28 червня, 22:30
Триває 1223-й день повномасштабної війни
Літній наступ росіян провалився: аналітики ISW назвали причину
30 червня, 06:21
Працівники «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атаки
Атака на Київ: пошкоджено залізницю, потяги прямують відхиленим маршрутом
4 липня, 06:35
У окупанта Сарімова залишилася дружина та двоє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з боксу
7 липня, 13:32

Події в Україні

На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня
На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі
Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
35K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
30K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
20K
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
9 липня, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня, 00:07

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua