За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

«Росія захоплювала в середньому близько 15 квадратних кілометрів на день»

Журнал The Economist проаналізував, за скільки часу Росія могла б окупувати всю територію України з теперішніми темпами просування. Інституту вивчення війни (ISW) порівняв дані з своїм аналізом, передає «Главком»

За даними The Economist, Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх «відносно прискорених темпів просування».

Водночас видання пише, що темпи просування росіян коливаються і, ймовірно, не залишаться такими постійно. The Economist опублікував аналіз щодо поточної російської наступальної кампанії «Літній наступ 2025», яка, за оцінкою The Economist, розпочалася 1 травня.

The Economist виявив, що Росія захоплювала в середньому близько 15 квадратних кілометрів на день під час цих наступальних зусиль.

Ці дані узгоджуються з власною оцінкою ISW щодо темпів просування Росії з травня 2025 року.

«За оцінками ISW, російські війська захопили загалом 498,53 квадратних кілометра у травні 2025 року та 466,71 квадратних кілометра у червні 2025 року, в середньому близько 15,8 квадратних кілометрів на день у травні та червні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

The Economist також підрахував, що з теперішніми темпами просування окупантів, армія РФ потенційно може захопити захопити решту Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до лютого 2028 року.

«Темпи просування Росії в 15,8 квадратних кілометрів на день є надзвичайно високими порівняно зі темпами просування Росії взимку 2024-2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними. Темпи просування Росії в Україні значно змінювалися протягом війни залежно від багатьох факторів, включаючи кількість активних російських наступальних операцій на різних ділянках фронту, пору року та пов'язані з ними погодні та рельєфні умови, а також відповідний рівень укомплектованості особового складу та матеріально-технічних запасів російських та українських військ», – підсумували в ISW.

Нагадаємо, Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році втратила 11% своїх територій.

А якщо брати до уваги те, що війна розпочалась ще у 2014 році, то площа втрачених Україною земель становить близько 18%.