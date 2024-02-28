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Білий дім зробив тривожну заяву щодо ситуації в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім зробив тривожну заяву щодо ситуації в Україні
Джон Кірбі зазначив, що Україна потребує фінансової допомоги на оборонні потреби, яка «зависла» в Конгресі
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі відзначив критичну ситуацію на фронті через нестачу боєприпасів у Збройних сил України

Білий дім заявив, що ситуація в Україні є «дуже жахливою» за підсумками переговорів лідерів Конгресу з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє The Hill.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відзначив критичну ситуацію на фронті через нестачу боєприпасів у Збройних сил України. За його словами, солдати «ухвалюють дуже важкі рішення куди та чим стріляти» та «у них закінчуються набої».

«Я не в тому становищі, щоб поставити часовий штамп і сказати, що до такої-то дати вони програють війну, але вони, безумовно, починають втрачати територію – територію, яку вони відвоювали у росіян. І тепер вони повинні віддати її назад росіянам, тому що вони не можуть – вони не можуть відбитися від них», – сказав Кірбі.

Він також зазначив, що Україна потребує фінансової допомоги на оборонні потреби, яка «зависла» в Конгресі.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс припустили, що зустріч була продуктивною, але обидва охарактеризували переговори по Україні як «інтенсивні».

Шумер повідомив, що під час зустрічі він наголосив на попередженні президента Володимира Зеленського, що «якщо вони не отримають допомогу швидко, Україна може пасти».

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що й досі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону. 

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Теги: фінансування Україна Сенат США переговори

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