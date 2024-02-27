Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що для США пріоритетом є розв'язання питання захисту кордону

Майк Джонсон у Білому домі взяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що й досі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону. Про це Джонсон заявив після зустрічі з іншими лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом у Білому домі у вівторок, 27 лютого.

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За словами Джонсона, в Білому домі він узяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом.

«Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон», – наголосив він.

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Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі «дуже оптимістичні» й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

«Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників – «Главком») активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність», – сказав спікер.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.