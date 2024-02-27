Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що для США пріоритетом є розв'язання питання захисту кордону
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон у Білому домі взяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що й досі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону. Про це Джонсон заявив після зустрічі з іншими лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом у Білому домі у вівторок, 27 лютого.

За словами Джонсона, в Білому домі він узяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом.

«Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон», – наголосив він.

Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі «дуже оптимістичні» й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

«Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників – «Главком») активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність», – сказав спікер.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.

Теги: фінансування Україна президент Сенат США Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спеціальна корпеспондентка «Главкома» Маріанна Присяжнюк та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу
Чи дістанеться Україні радянська зброя з Придністров’я? Інтерв’ю спікера парламенту Молдови Сусіди
22 лютого, 13:02
Академік переконаний, що вчителі у військовій формі зроблять Україну «культурною та дуже інтелігентною»
Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію
1 лютого, 20:00
Кадри з відео Урсули фон дер Ляєн
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
28 сiчня, 18:40
Народний депутат Микола Тищенко
Скандал із Bihus.Info: Тищенко розповів, хто стежив за журналістами
3 лютого, 02:30
Законопроєкт передбачає виділення $47,7 млрд на підтримку України
Палата представників США запропонувала зменшити допомогу Україні
16 лютого, 20:12
Канцлер Шольц прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого
Шольц із сенаторами США обговорив подальшу допомогу Україні
9 лютого, 09:49
Україна уважно вивчає досвід японської модернізації
Шмигаль назвав суму, яку виділила Японія Україні з початку вторгнення РФ
19 лютого, 08:15
Чак Шумер вважає, що смерть Навального робить ще більш терміновим ухвалення законопроєкту
Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим
20 лютого, 02:50
Зеленський заявив, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана
Зеленський прокоменував загрозу окупації Куп’янська
24 лютого, 18:24

Політика

Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК
Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК
Затримання українського журналіста в Польщі. Поліція зробила заяву
Затримання українського журналіста в Польщі. Поліція зробила заяву
У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50
У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
38K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
16K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
4959
Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти
4582
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
3791
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua