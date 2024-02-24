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За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті

Віталій Тараненко
glavcom.ua
За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті
Вже цього року інженерні війська приступили до обладнання декількох тисяч опорних пунктів
фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Всього на зміцнення обороноздатності держави було виділено 321 млрд грн

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у 2022-2023 роках Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів та інших позицій у зонах оперативно-стратегічних угрупувань військ.

Як повідомив «Главкому» начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка, до зведення оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також сили і засоби обласних військових адміністрацій.

Вже цього року інженерні війська приступили до обладнання декількох тисяч опорних пунктів.

Крім цього, заступник міністра економіки Ігор Фоменко у відповіді на запит «Главкома» зазначив: за останні два роки на зміцнення обороноздатності держави було виділено 321 млрд грн. Також кошти отримали й прифронтові області України: Харківська – використано 941,8 млн грн, Чернігівська  – 217,6 млн грн, Сумська  – 95,6 млн грн, Запорізька  – 31,7 млн грн, Дніпропетровська – 9,7 млн грн.

(для перегляду – натисніть на документ)

У 2024 році за рахунок резервного фонду держбюджету на оборонні цілі виділено 20 млрд грн (станом на 22 лютого).

Як відомо, в Україні триває 731-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Україна окупанти Мінекономіки #stoprussia гроші війна ЗСУ

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