За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті
Всього на зміцнення обороноздатності держави було виділено 321 млрд грн
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у 2022-2023 роках Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів та інших позицій у зонах оперативно-стратегічних угрупувань військ.
Як повідомив «Главкому» начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка, до зведення оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також сили і засоби обласних військових адміністрацій.
Вже цього року інженерні війська приступили до обладнання декількох тисяч опорних пунктів.
Крім цього, заступник міністра економіки Ігор Фоменко у відповіді на запит «Главкома» зазначив: за останні два роки на зміцнення обороноздатності держави було виділено 321 млрд грн. Також кошти отримали й прифронтові області України: Харківська – використано 941,8 млн грн, Чернігівська – 217,6 млн грн, Сумська – 95,6 млн грн, Запорізька – 31,7 млн грн, Дніпропетровська – 9,7 млн грн.
У 2024 році за рахунок резервного фонду держбюджету на оборонні цілі виділено 20 млрд грн (станом на 22 лютого).
Як відомо, в Україні триває 731-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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