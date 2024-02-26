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ЦРУ підтримує в Україні таємні бази спостереження за РФ – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЦРУ підтримує в Україні таємні бази спостереження за РФ – ЗМІ
У 2016 році ЦРУ розпочало підготовку українського загону, який захоплював російські БпЛА
фото з відкритих джерел

Деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були таємницею

Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією, які допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що до повномасштабної війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття лайнера «Малайзійських авіаліній» у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році.

Після цього, у 2016 році, ЦРУ розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування. 

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які працюють у Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

До того ж, уздовж російського кордону за останні вісім років Україна спільно з ЦРУ розбудувала 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації.

«Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перейшла в наступ, а Україна все більше залежить від диверсій і ракетних ударів далекого радіусу дії, які потребують шпигунів далеко в тилу ворога. І вони все більше піддаються ризику: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність», – пише The New York Times.

Деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були таємницею.

Як пише видання, відносини між українською розвідкою та ЦРУ настільки важливі, що працівники управління залишалися в Україні, коли весь американський персонал за кілька тижнів до 24 лютого 2022 року був евакуйований.

Під час вторгнення вони передавали критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари.

Раніше повідомлялося, що у статті The New York Times йшлося про десятий візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до України на тлі турбулентності у Конгресі.

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Теги: росія США ЦРУ українці фінансування Україна наступ

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