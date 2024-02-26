ЦРУ підтримує в Україні таємні бази спостереження за РФ – ЗМІ

У 2016 році ЦРУ розпочало підготовку українського загону, який захоплював російські БпЛА

Деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були таємницею

Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією, які допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані. Про це пише The New York Times.

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Видання зазначає, що до повномасштабної війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття лайнера «Малайзійських авіаліній» у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році.

Після цього, у 2016 році, ЦРУ розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування.

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ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які працюють у Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

До того ж, уздовж російського кордону за останні вісім років Україна спільно з ЦРУ розбудувала 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації.

«Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перейшла в наступ, а Україна все більше залежить від диверсій і ракетних ударів далекого радіусу дії, які потребують шпигунів далеко в тилу ворога. І вони все більше піддаються ризику: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність», – пише The New York Times.

Деталі партнерства між українською та американською розвідками протягом десятиліття були таємницею.

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Як пише видання, відносини між українською розвідкою та ЦРУ настільки важливі, що працівники управління залишалися в Україні, коли весь американський персонал за кілька тижнів до 24 лютого 2022 року був евакуйований.

Під час вторгнення вони передавали критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари.

Раніше повідомлялося, що у статті The New York Times йшлося про десятий візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до України на тлі турбулентності у Конгресі.