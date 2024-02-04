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Івана Федорова офіційно призначено главою Запорізької обласної військової адміністрації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Івана Федорова офіційно призначено главою Запорізької обласної військової адміністрації
Зеленський офіційно представив Федорова під час поїздки в Запорізьку область
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський офіційно представив нового очільника ОВА під час візиту до Запорізької області

Главою Запорізької обласної військової адміністрації офіційно призначено Івана Федорова. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента. До цього областю керував Юрій Малашко. 

Володимир Зеленський представив нового очільника ОВА під час візиту до Запорізької області. Іван Федоров із грудня 2020 року був міським головою нині окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

Зеленський запевнив, що Мелітополь обов'язково буде звільнений.

«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», – сказав він, звертаючись до Федорова.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. 

Також напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві. 

 

Теги: Володимир Зеленський Україна президент Іван Федоров Мелітополь

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