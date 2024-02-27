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Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Як стало відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Про це розповіли лідери демократів та республіканців у Конгресі США, повідомляє Politico.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що збереження роботи уряду було пріоритетною темою переговорів з Байденом.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

«Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон», – наголосив він.

Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі «дуже оптимістичні» й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

«Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників – «Главком») активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність», – сказав спікер.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, де вони мали обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду.

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.

Теги: США Джозеф Байден президент фінансування кордон

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