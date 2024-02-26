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Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США
Зеленський зазначив, що час має вирішальне значення, оскільки Росія може розпочати новий наступ уже наприкінці травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Зеленський: «Якщо ми не отримаємо допомогу від США у цьому році, ми не зможемо здобути ніякого нового успіху»

Без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

«Якщо ми не отримаємо допомогу (від США – ред.) у цьому році, ми не зможемо здобути ніякого нового успіху», – сказав Зеленський.

Крім того, президент допустив ризики для «зернового коридору», для захисту якого також потрібні засоби ППО й не тільки.

За словами Зеленського, час має вирішальне значення, оскільки, як повідомив президент під час пресконференції 25 лютого, Росія може розпочати новий наступ уже наприкінці травня.

Зокрема очільник України розповів, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій:

  • Якщо Україна отримає допомогу США, вона зможе дати відсіч Росії.
  • Якщо ні, їй доведеться зосередитися лише на захисті.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

До слова, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень.

Теги: росія США фінансування Володимир Зеленський Україна президент інспектор наступ Олександр Сирський

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