Військові навчання в Білорусі: британська розвідка оцінила ймовірність наступу

Наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, здатні здійснити новий успішний наступ на північ України

Білорусь зіграла ключову сприяючу роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Однак зараз військові маневри самопроголошеного президента Олександра Лукашенка навряд чи говорять про майбутній удар із Білорусі. Такого висновку дійшло міноборони Великої Британії.

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Розвідка нагадуєе, що 13 грудня Білорусь провела позачергову перевірку боєготовності своїх сил. Навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

«Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.