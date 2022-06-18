Кулеба розповів, які країни пропонували Україні здатися

Кулеба наголосив, якщо Україна зазнає поразки, гуманітарні кризи у світі лише примножаться

Кулеба наголосив, якщо Україна зазнає поразки, гуманітарні кризи у світі лише примножаться

Іноземні лідери пропонували Україні перестати чинити опір Росії, щоб запобігти продовольчій кризі

Деякі іноземні лідери пропонували Україні не чинити опір агресії РФ, аби запобігти продовольчій кризі. Із такими пропозиціями виступали, зокрема, окремі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Foreign Affairs.

«Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір», – пише голова МЗС.

За словами Кулеби, деякі перемовники готові пожертвувати українською незалежністю, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через блокаду РФ, було розблоковано. Водночас Кулеба каже, що, якщо Україна зазнає поразки, гуманітарні кризи у світі лише примножаться.

«Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не сприйме жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і не бачить жодних раціональних аргументів у скептично налаштованих країн ЄС.