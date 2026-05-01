Приватна ППО вже захищає заводи України. Міноборони назвало кількість компаній, що долучилися

Групи приватної ППО діють під прямим управлінням ЗСУ і складаються з навчених цивільних працівників або охорони

Українські підприємства створюють власні «щити» проти ворожих дронів

В Україні до проєкту приватної протиповітряної оборони (ППО) вже долучилися 24 підприємства з різних регіонів країни для захисту своїх працівників та потужностей від дронових атак.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Проєкт охоплює компанії з Київської, Харківської, Одеської, Полтавської, Закарпатської та інших областей. Важливо розуміти, що приватна ППО не є самостійною структурою. Вона функціонує як складова частина загальної багаторівневої системи ППО країни та перебуває під прямим управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Групи захисту складаються з цивільних працівників підприємств або представників воєнізованої охорони. Усі вони проходять спеціальне навчання, отримують необхідні сертифікати та допуски. За погодженням із військовим командуванням, ці групи мають право застосовувати визначені засоби ППО на конкретних ділянках і у визначений час для відбиття ворожих атак.

До складу груп приватної ППО залучають осіб, які згідно із законом не підлягають призову під час мобілізації. Оскільки вони за законом не є військовозобов'язаними для мобілізації, участь у таких групах не передбачає надання додаткового бронювання.

Нагадаємо, проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міноборони. Його головна мета – створити додатковий рівень захисту для об'єктів, які щодня стають мішенню російських безпілотників. Раніше повідомлялося, що така модель дозволяє розвантажити державні мобільні вогневі групи та зосередити їх на захисті критичної інфраструктури.

Зазначимо, що у березні цього року стало відомо про перші результати проєкту приватної ППО. Тоді у Харківській області було збито кілька ворожих безпілотників.