Курс валют 12 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 12 жовтня 2026 року. Порівняно з 11 жовтня, курс долара, євро та польського злотого подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,31 грн, польського злотого – 11,48 грн.

Курс валют станом на 12 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8894 ↑ 50,3138 ↑ 59,3730 ↑ 11,4813 ↑ 54,0114 ↑ Ощадбанк 44,70 / 45,20 50,05 / 50,90 58,20 / 60,20 11,00 / 11,70 53,10 / 54,60 Приватбанк 44,65 / 45,04 50,01 / 50,76 59,13 / 59,88 11,39 / 11,57 - ПУМБ 44,70 / 45,30 50,30 / 51,00 58,70 / 60,10 11,30 / 11,60 - monobank 44,70 / 45,03 50,05 / 50,75 - - - Райффайзен 44,70 / 45,15 49,90 / 50,70 57,00 / 60,40 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00 OTP Bank 44,74 / 45,05 49,86 / 50,65 58,92 / 60,06 11,36 / 11,56 53,58 / 54,54 Укрсиббанк 44,60 / 45,19 50,00 / 50,85 58,20 / 60,40 - 52,90 / 54,90

* курс валют станом на 09:50 12 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.