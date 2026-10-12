Курс валют 12 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 12 жовтня 2026 року. Порівняно з 11 жовтня, курс долара, євро та польського злотого подорожчав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,31 грн, польського злотого – 11,48 грн.
Курс валют станом на 12 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8894 ↑
|50,3138 ↑
|59,3730 ↑
|11,4813 ↑
|54,0114 ↑
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,20
|50,05 / 50,90
|58,20 / 60,20
|11,00 / 11,70
|53,10 / 54,60
|
Приватбанк
|44,65 / 45,04
|50,01 / 50,76
|59,13 / 59,88
|11,39 / 11,57
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,30 / 51,00
|58,70 / 60,10
|11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|44,70 / 45,03
|50,05 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,70 / 45,15
|49,90 / 50,70
|57,00 / 60,40
|10,80 / 11,80
|51,20 / 55,00
|
OTP Bank
|44,74 / 45,05
|49,86 / 50,65
|58,92 / 60,06
|11,36 / 11,56
|53,58 / 54,54
|
Укрсиббанк
|44,60 / 45,19
|50,00 / 50,85
|58,20 / 60,40
|-
|52,90 / 54,90
За тиждень долар США, швейцарський франк, євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
Читайте також:
- Гривня під керованим захистом, або Як валютні інтервенції формують монетарну «стабільність» України
- Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
- Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
- Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію?
- Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс?
Коментарі — 0