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Курс валют 12 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 12 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 12 жовтня 2026 року. Порівняно з 11 жовтня, курс долара, євро та польського злотого подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,31 грн, польського злотого – 11,48 грн.

Курс валют станом на 12 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8894 50,3138 59,3730 11,4813 54,0114
Ощадбанк Ощадбанк
 44,70 / 45,20 50,05 / 50,90 58,20 / 60,20 11,00 / 11,70 53,10 / 54,60
Приватбанк Приватбанк
 44,65 / 45,04 50,01 / 50,76 59,13 / 59,88 11,39 / 11,57 -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 50,30 / 51,00 58,70 / 60,10 11,30 / 11,60 -
monobank monobank
 44,70 / 45,03 50,05 / 50,75 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,70 / 45,15 49,90 / 50,70 57,00 / 60,40 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00
OTP Bank OTP Bank
 44,74 / 45,05 49,86 / 50,65 58,92 / 60,06 11,36 / 11,56 53,58 / 54,54
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,60 / 45,19 50,00 / 50,85 58,20 / 60,40 - 52,90 / 54,90
* курс валют станом на 09:50 12 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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