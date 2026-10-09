Зеленський розповів деталі домовленостей з Естонією стосовно зброї

Окрему увагу приділено угоді Drone Deal, яку Україна та Естонія підписали для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій

Київ і Таллінн готують експортний пакет українського озброєння

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом посилення української протиповітряної оборони та можливості експорту української зброї. Сторони домовилися, що команди оперативно опрацюють наповнення нового експортного пакета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами Зеленського, під час контактів із міжнародними партнерами Україна постійно порушує питання посилення захисту неба. Він подякував Естонії за оборонну допомогу, зокрема за підтримку програми PURL, завдяки якій Україна може отримувати ракети-перехоплювачі для протидії балістичним загрозам.

«Сьогодні обговорили можливості нових внесків, а також пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО», – зазначив президент.

🇺🇦🇪🇪Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Сторони обговорили можливості нових внесків допрограми PURL, а також пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО. https://t.co/ftjz3ct7yt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Окрему увагу під час зустрічі приділили угоді Drone Deal, яку Україна та Естонія підписали для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій та оборонного виробництва. Документ відкриває можливість експорту українського озброєння до Естонії.

Зеленський наголосив, що така співпраця може бути вигідною для обох країн: Естонія отримає доступ до української зброї, перевіреної в умовах повномасштабної війни, а Україна – додаткові кошти для зміцнення власної оборони.

«Домовилися, що команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету», – повідомив глава держави.

Президент також подякував Естонії за підтримку європейської інтеграції України. Таллінн залишається одним із партнерів Києва у питаннях оборонної допомоги та просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Нові домовленості мають розвинути оборонну співпрацю двох країн, зокрема у сфері постачання озброєння та пошуку додаткового фінансування для української протиповітряної оборони.

Варто нагадати, що Естонія заявила про можливість перекрити Росії вихід до Балтійського моря у разі прямого військового конфлікту між Москвою та НАТО.