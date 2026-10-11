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Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн
За словами фон дер Ляєн, Росія застрягла на полі бою й атакує цивільних далеко позаду лінії фронту
фото з відкритих джерел

Очільниця Єврокомісії підтримала заклик Зеленського до перемир'я і пообіцяла гроші на дрони й ракети

Євросоюз цього тижня виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України. Ці гроші мають зміцнити оборону країни та захистити її небо. Про це після розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує «Главком».

Фон дер Ляєн також підтримала заклик Зеленського до припинення вогню, яке захистило б енергетику та продовольчі поставки в Україні й Росії. Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради, додала вона. Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на наступний рік і способи залучити нову міжнародну підтримку.

За словами фон дер Ляєн, війна вступила в нову, похмурішу фазу. Росія застрягла на полі бою й атакує цивільних далеко позаду лінії фронту.

Вона також заявила, що ЄС має відкрити для України ще два переговорні кластери, тобто тематичні блоки переговорів про вступ до Євросоюзу. «Динаміка є справді відчутною», – наголосила вона.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.

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Теги: росія війна гроші фінансування Україна

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