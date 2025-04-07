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Блукали вісім діб у Карпатах: прикордонники врятували двох чоловіків

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Блукали вісім діб у Карпатах: прикордонники врятували двох чоловіків
Рятувальники та прикордонники проводили пошукову операцію у складних погодних умовах — глибокий сніг, погана видимість, мороз і вітер
фото: ДПСУ

Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу

У Закарпатській області прикордонники врятували двох чоловіків, які вісім діб блукали в горах, намагаючись незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили у ДПСУ, 28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися,  що планували незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, свій «маршрут» вони розпочали з села Ворохта.

«Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у сніжну бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу», – зазначили у ДПСУ.

Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами
Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами
фото: ДПСУ
Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами
Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами
фото: ДПСУ

Також в ДПСУ розповіли, що рятувальники та прикордонники проводили пошукову операцію у складних погодних умовах – глибокий сніг, погана видимість, мороз і вітер. До пошуків залучили оператора БпЛА, і завдяки дрону за 15 км від кордону було виявлено намет із заблукалими.

Обох доправили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня.

Нагадаємо, 30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса. Потопельник знаходився у воді на відстані близько 30 метрів від українського берега.

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Теги: Держприкордонслужба Карпати (гори)

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